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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Делали селфи на башне: в Индии от удара молнии погибли 11 человек

блискавка

В Индии от удара молнии погибли как минимум 11 человек, среди которых есть дети. Также много пострадавших получили травмы.

По предварительным данным, в городе Джайпур под дождем жертвы непогоды делали селфи на сторожевой башне в Форт Амер.

Около 27 человек находились на Форте. Во время инцидента некоторые из них прыгали с башни, чтобы спастись.

Как объяснил местный полицейский, среди погибших большинство — молодежь.

Кроме того, 11 июля в штате Раджастхан погибло еще девять человек от удара молнии. Среди них было семеро детей.

Местные власти назначила семьям погибших компенсацию в размере $6,7 тыс.

По данным индийского департамента метеорологии (IMD), смертность от ударов молнии в стране выросла с 1960 года.

В 2018 году на юге Индии зафиксировали 36 749 ударов молнии только за 13 часов.

ИсточникВВС

Фото: Dreamstime

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