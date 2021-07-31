У Києві на території психіатричної лікарні підірвався 21-річний хлопець

Пізно ввечері ледь не весь Київ став на вуха – мережу почали закидувати тривожними повідомленнями. Мешканці різних районів писали про потужний вибух, відголоски якого почули сидячи у власних домівках.

У звичайній п’яти поверховій будівлі, яка має товстелезні стіни, міцний фундамент та підвал-бомбосховище гахнула сильна хвиля. Де епіцентр вибуху? На нього вказало завивання поліцейських сирен – копи мчали у бік психіатричної лікарні. Там, у гаю, стояла закинута будівля.

Рвонуло на даху недобудови, там і досі працюють експерти. Вони обстежують територію навколо будівлі, оскільки вибух був настільки потужним, що речі та частини тіла розкидало на десятки метрів навколо.

Зі службовим собакою поліцейські зазирали буквально під кожен кущ. За пів доби пошуків улов виявився невеликим – лямка від камуфльованого рюкзака, зім’ята батарея мобільника та складаний ножик. Проте хто саме став жертвою гучного вибуху, поліцейські вже дізналися – це молодик 2000 року народження.

Як хлопець опинився на даху недобудови? Що так потужно здетонувало і розірвало його на шматки? Відповіді на ці питання, вочевидь, знає подруга загиблого. Після вибуху шокована дівчина так і сиділа на землі.

Пара ходила сюди на побачення. Дівчина не постраждала лише тому, що у момент вибуху вже спустилася та трохи відійшла. Сама ж будівля, припускають, вистояла, оскільки рвонуло на даху та ударна хвиля розійшлася куполом.

Але що за драма тут розігралася? Співробітники психіатричної лікарні підозрюють, що причиною стало нерозділене кохання.

Жахливу загибель молодого хлопця кваліфікують як самогубство. Мотив поки що з’ясовують. А от який саме пекельний пристрій вибухнув на цих руїнах, що налякав столицю? Відповідь зможе дати лише ретельна експертиза.