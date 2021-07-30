Мав паспорт РФ: поліція затримала організатора вибухів у Києві та Одесі

Поліція затримала чоловіка, який напередодні надіслав до Києва та Одеси вибухові пристрої на основі піротехнічних виробів.

Зловмисником виявився раніше судимий 32-річний житель Чернівців, який є уродженцем Автономної республіки Крим.

За місцем проживання затриманого було проведено обшуки, під час яких виявлено частини саморобної бомби, пакети з невідомою порошкоподібною речовиною, засоби для придушення GSM сигналу й товарні накладні Нової пошти.

Докази було передано криміналістам для проведення експертизи.

– Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої малої потужності, які приводилися в дію за допомогою годинникового механізму. Слідство встановлює мотиви скоєння злочинів, – розповіла речник київської прокуратури Надія Максимець.

Крім того, у підозрюваного вилучено два паспорти – України та РФ. Зловмисника доставлено в Оболонське управління Нацполіціі по місту Київ, де з ним проводяться слідчі дії.

Правоохоронці готуються оголосити чоловікові про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

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Нагадаємо, напередодні у відділеннях Нової пошти в Києві та Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої, зібрані на основі піротехнічних засобів.

В результаті подій ніхто не постраждав.