В Киеве на территории психиатрической больницы подорвался 21-летний парень

Поздно вечером чуть ли не весь Киев стал на уши — сеть начали забрасывать тревожными сообщениями. Жители разных районов писали о мощном взрыве, отголоски которого услышали сидя в собственных домах.

В обычном пяти этажном здании, которое имеет толстые стены, прочный фундамент и подвал-бомбоубежище рванула сильная волна. Где эпицентр взрыва? На него указал вой полицейских сирен — копы мчались в сторону психиатрической больницы. Там, в лесу, стояло заброшенное здание.

Рвануло на крыше недостроя, там до сих пор работают эксперты. Они обследуют территорию вокруг здания, поскольку взрыв был настолько мощным, что вещи и части тела разбросало на десятки метров вокруг.

Со служебной собакой полицейские заглядывали буквально под каждый куст. За пол суток поисков улов оказался небольшим — лямка от камуфлированного рюкзака, смятая батарея мобильника и складной ножик. Однако кто именно стал жертвой громкого взрыва, полицейские уже узнали — это юноша 2000 года рождения.

Как парень оказался на крыше недостроя? Что так мощно детонировало и разорвало его на куски? Ответы на эти вопросы, очевидно, знает подруга погибшего. После взрыва шокированная девушка так и сидела на земле.

Пара ходила сюда на свидание. Девушка не пострадала только потому, что в момент взрыва уже спустилась и немного отошла. Само же здание, предполагают, выстояло, поскольку рвануло на крыше и ударная волна разошлась куполом.

Но что за драма здесь разыгралась? Сотрудники психиатрической больницы подозревают, что причиной стала неразделенная любовь.

Ужасную гибель молодого парня квалифицируют как самоубийство. Мотив пока выясняют. А вот какое именно адское устройство взорвалось на этих руинах, которое напугало столицу? Ответ сможет дать только тщательная экспертиза.