Роками знімала гроші з чужих рахунків: на Запоріжжі ув’язнили 34-річну керівницю банку

У Запорізькій області керівниця банку привласнила грошові кошти клієнтів на суму 1 млн гривень. За скоєне її засудили до семи років позбавлення волі.

Підсудною виявилася 34-річна жінка, яка протягом 2013-2015 років працювала провідним економістом, після чого очолила відділення банку в районних центрах Запоріжжя.

Жінка мала доступ до усіх рахунків клієнтів банку: чужі гроші вона привласнювала шляхом зняття готівки через касу банку та банкомат.

– Обіймаючи посаду начальника відділень ПАТ Украсоцбанк, 34-річна жінка привласнила грошові кошти клієнтів банку на загальну суму понад 1 млн грн, – уточнили в прокуратурі.

Скільки клієнтів банку постраждали внаслідок дій підозрюваної, не зазначається.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 191 (Привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно, у великих розмірах) КК України.

Окрім семи років ув’язнення, 34-річну жінку позбавили права обіймати посади у будь-яких фінансових установах терміном на 3 роки.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура