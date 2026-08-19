Кабінет міністрів ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank та ініціював відсторонення голови правління фінустанови.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд відсторонив керівництво Sense Bank

За словами прем’єра, аналогічну відповідальність мають понести й інші посадовці, які фігурують у матеріалах антикорупційних органів.

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Корецький доручив Міністерству фінансів і Міністерству юстиції спільно з Національним банком надати належну оцінку діяльності банку та його керівництва.

– Оприлюднені антикорупційними органами факти та матеріали не можуть залишатися без реакції та належної оцінки. Довіра до фінансової державної установи є головним фундаментом роботи, – заявив Корецький.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у нардепа Вадима Столара та високопосадовців Офісу президента. Бюро заявило про викриття “злочинної організації”.

Слідчі працювали й в офісі наглядової ради Sense Bank, зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.

За даними Суспільного, операція НАБУ та САП стосується заступниці керівника ОП Ірини Мудрої, нардепа від колишньої ОПЗЖ Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

У справі також фігурують посадовці Міністерства юстиції та представники Sense Bank. Обшуки проходили й у головному офісі установи, а прилеглу територію перекрили.

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