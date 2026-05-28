На кінець минулої доби на фронті відбулося 256 бойових зіткнень. Ворог застосував одну ракету та скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5392 дрони-камікадзе та здійснив 1929 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 28 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

