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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Алясці розбився екскурсійний літак – загинуло шість осіб

На Алясці розбився екскурсійний літак – загинуло шість осіб

На південному сході Аляски розбився екскурсійний літак. На борту перебувало п’ять пасажирів та один пілот – всі вони загинули.

Маяк аварійного сигналу літака активувався перед тим, як він впав у районі національного пам’ятника Туманні фіорди, поблизу Кетчікана.  повідомили берегова охорона та Федеральна авіаційна адміністрація.

Через кілька годин берегова охорона знайшла уламки літака. Він належав компанії Southeast Aviation LLC.

– Наші серця розбиті через втрату шести людей сьогодні. Ми сумуємо разом з сім’ями п’яти пасажирів та нашим дорогим другом і пілотом на борту літака, – йдеться у повідомленні компанії.

Федеральне управління авіації США та Національна рада з безпеки транспорту ініціювали розслідування катастрофи літака.

Відомо, що п’ятеро пасажирів повітряного судна подорожували круїзним кораблем Holland America Line Nieuw Amsterdam. У четвер, 5 серпня, він зупинився у Кетчікані. Після обіду лайнер повинен був рушати, однак через трагедію плани змінили.

П’ятеро осіб придбали квиток на екскурсію літаком у туроператора. Рейси до національного пам’ятника Туманні фіорди, де можна побачити долини льодовиків, засніжені вершини та озера в зоні пустелі, є доволі популярними серед туристів.

Джерело: AP

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