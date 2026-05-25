Україна сьогодні обороняє право не лише українського, а й білоруського народів жити без диктатури імперій, насильства та страху.

Про це заявила голова Об’єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська.

Перемога України відкриє шліх до свободи Білорусі

– Ми добре розуміємо, що Україна сьогодні обороняє не лише свою незалежність. Україна обороняє право наших народів жити без диктатури імперій, без насильства та страху…Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі, – сказала вона на пресконференції за результатами зустрічі з Андрій Сибіга 25 травня.

Тихановська зазначила, що це її перший робочий візит до України.

Зараз дивляться

Вона перебуває у Києві, щоб наголосити: білоруський народ підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

– Ми визнаємо, що режим у Мінську зробив Білорусь співучасником у цій агресії. Лукашенко – узурпатор, який програв вибори, він не представляє білорусів і служить виключно інтересам Кремля і імперській Росії. Але Білорусь – не Росія. Білоруси стояли з вами на Майдані, гинули в окопах ще з 2014 року. Тисячі білорусів виступили проти війни і сотні залишаються за ґратами через підтримку України, – зазначила Тихановська.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 25 травня, до Києва з першим офіційним візитом прибула лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська.

Фото: Світлана Тихановська

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.