Жили в недобудові без умов: у Скадовську у пари забрали 1,5-річного сина

У місті Скадовськ Херсонської області подружжя з 1,5-річним сином проживало у закинутій будівлі. Правоохоронці забрали дитину у батьків.

Про те, що пара живе в недобудові та часто гуляє з хлопчиком на підпитку, поліцейським повідомили небайдужі громадяни.

Після цього поліція обстежила закинуті будівлі у місті та виявила, що пара проживає на території дитячого табору, який давно не працює. У приміщенні – антисанітарія, немає води та електроенергії.

20-річна жінка та її 45-річний чоловік пояснили, що не мають власної оселі, тому й вирішили жити у покинутій будівлі разом з малолітнім сином.

Наразі ніхто з членів сім’ї не працює, а батько раніше був судимий. Оскільки умови життя були несприятливими та загрожували життю 1,5-річного хлопчика, правоохоронці забрали його у батьків.

Поліцейські зателефонували матері 20-річної жінки, бабусі хлопчика. Вона погодилася забрати онука та підтвердила, що донька веде антисоціальний спосіб життя та не хоче нічого змінювати.

Щодо 20-річної жінки та 45-річного чоловіка було складено протокол у зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків. Пару планують позбавити батьківських прав, також їм загрожує штраф.