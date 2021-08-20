Сміття і брудний одяг: на Харківщині у п’яної матері вилучили чотирьох маленьких дітей

У Харківській області поліція сприяла вилученню чотирьох маленьких дітей у матері, яка веде аморальний спосіб життя.

Інцидент стався у селищі міського типу Савинці Ізюмського району. Зі скаргами неодноразово зверталися сусіди та односельці багатодітної матері.

Коли правоохоронці разом із представниками служби у справах дітей завітали до будинку пробленої родини, жінка була у нетверезому стані.

Фахівці зафіксували у будинку антисанітарні умови, бруд і безлад. Водночас не було знайдено жодної готової їжі та продуктів.

З родини було вилучено двох хлопчиків 10 і 2 років та двох дівчаток 8 і 5 років.

Попередньо відомо, що багатодітна матір виховувала дітей одна. Де їхній батько, вона пояснити не змогла.

Протокол на жінку було складено за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративні правопорушення.

Діти найближчим часом перебуватимуть під наглядом соцслужб. Чи позбавлятимуть горе-матір батьківських прав, наразі невідомо.