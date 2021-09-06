У Черкасах помер семирічний хлопчик, який перебував у комі

У Черкасах помер семирічний хлопчик, який перебував у термінальній комі. Про це повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Медики боролися за життя маленького пацієнта два тижні. Його госпіталізували наприкінці серпня. Семирічний хлопчик кілька днів пролежав без свідомості із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами та частиною статевого органу.

Крім того, на тілі хлопчика виявили сліди затушених цигарок.

Зі слів бабусі, яка тимчасово займалася опікунством неповнолітнього, доки його батьки перебували у Києві, внук впав з купи цегли у дворі. За кілька днів після інциденту жінка виявила хлопчика на ліжку без свідомості, після чого одразу викликала швидку допомогу.

За фактом того, що пенсіонерка залишила у небезпеці постраждалу дитини, не звернувшись до медиків, правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки. Жінці загрожує ув’язнення на термін від трьох до восьми років.

31 серпня їй обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою протягом 60 діб – до 29 жовтня.

А 4 вересня поліція Черкаської області оголосила підозру дідусеві семирічного хлопчика за ч.3 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці. За версією слідства, чоловік після виявлення ушкоджень на тілі онука не звернувся по допомогу до фахівців.

Він спробував самостійно надати допомогу дитині, що стало причиною серйозних наслідків для здоров’я. Дідусеві хлопчика загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.