У Національній поліції розповіли причину смерті 7-річного хлопчика з Черкас, який перебував у термінальній комі. За словами начальника Черкаського районного управління поліції Володимира Матюшенка, малюк помер від травми голови та крововиливу.

Про це він заявив на засіданні виконкому Черкаської міської ради. За його словами, 6 вересня фахівці провели розтин тіла дитини.

Наразі судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи, однак остаточний висновок зроблять після проведення необхідних аналізів.

Матюшенко зазначив, що причина смерті 7-річного хлопчика – травма голови та субдуральна гематома. За його словами, на експертизу потрібен час – вона триватиме близько місяця.

Правоохоронці перевірять свідчення матері малюка та його вітчима. За їхніми словами, мати перебувала у Києві з лютого до березня, а потім з травня до серпня.

Жінка зазначила, що медичні працівники проводили їй операцію, а чоловік перебував разом з нею з кінця червня, тобто у першому місяці літа він залишив малюків, 7-річного хлопчика та 3-річну дівчинку, своїм батькам.

24 серпня у чернігівську лікарню доставили 7-річну дитину. За словами медиків, на його тілі помітили численні садна, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні та пролежні.

За попередньою версію, хлопчика могли покусати собаки. Бабуся малюка стверджувала, що дитина впала з купи цегли та травмувалася. Нацполіція відкрила два кримінальна провадження за цією справою.

31 серпня у черкаському суді нерідну бабусю хлопчика взяли під варту на 60 діб, а 4 вересня – дідуся дитини. Їх підозрюють за статтею 135 (Залишення в небезпеці) КК України.