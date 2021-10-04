У Волинській області школярка, перебуваючи в положені, пограбувала жінку з інвалідністю. У суді дівчина визнала свою вину та попросила суворо не карати.

Інцидент стався 14 лютого 2020 року у місті Горіхів. Вагітна учениця дев’ятого класу вкрала у жінки мобільний телефон біля входу у міську аптеку.

За даними правоохоронців, дівчина, перебуваючи неподалік входу в приміщення аптеки, вкрала телефон Prestigio з жіночої сумки прикріпленої до інвалідного візка. На цей момент поблизу нікого не було.

Як зазначили у місцевій прокуратурі, школярка спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму понад 12 тис. грн.

Під час судового засідання, яке відбулося 2021 року, підозрювана визнала свою вину та просила суворо не карати. За даними правоохоронців, дівчина розкаювалась та запевняла, що більше такого не робитиме.

Окрім того, сторона обвинувачення попросила призначити школярці покарання у виді штрафу.

Між тим потерпіла та її захисники повідомили, що претензій до дівчині не мають та покладаються на рішення суду.

Сам суд врахував той факт, що учениця на момент крадіжки була вагітною, а тепер має на утриманні дитину, тож оштрафував її лише на 850 грн.

Ба більше, за рішенням суду, школярка повинна сплатити 785 грн за проведення судової товарознавчої експертизи.

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Джерело: Горохівський районний суд