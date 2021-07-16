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Юлія Захарченко |

Заприскали обличчя та вдарили ногою по голові: в Одесі обікрали пенсіонерку

Заприскали обличчя та вдарили ногою по голові: в Одесі обікрали пенсіонерку

У Одесі затримали іноземця та його подругу, яких підозрюють у розбійному нападі на 76-річну пенсіонерку.

Перехожий повідомив правоохоронцям, що до нього за допомогою звернулася літня жінка. За її словами, на вулиці Луцькій чоловік з дівчиною заприскали їй в обличчя якоюсь речовиною та зірвали сумку з плеча.

В Одесі іноземець та українка напали та обікрали пенсіонерку

Також пенсіонерку вдарили ногою по голові, щоб вона відпустила сумку та перестала опиратися. Лікарі надали постраждалій необхідну медичну допомогу.

Поліцейські отримали прикмети нападників. Протягом години правоохоронці встановили особи 32-річного громадянина іншої держави та 22-річної одеситки, а також їхнє місцеперебування.

В Одесі іноземець та українка напали та обікрали пенсіонерку

Зловмисників затримали за місцем проживання. Обоє нападників мають судимості – чоловік за тяжкі злочини, а жінка – за майнові.

Правопорушникам повідомили про підозру за статтею 187 (Розбій) КК України. Найбільше покарання передбачає ув’язнення до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

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