В Одесі іноземець та українка напали та обікрали пенсіонерку

У Одесі затримали іноземця та його подругу, яких підозрюють у розбійному нападі на 76-річну пенсіонерку.

Перехожий повідомив правоохоронцям, що до нього за допомогою звернулася літня жінка. За її словами, на вулиці Луцькій чоловік з дівчиною заприскали їй в обличчя якоюсь речовиною та зірвали сумку з плеча.

Також пенсіонерку вдарили ногою по голові, щоб вона відпустила сумку та перестала опиратися. Лікарі надали постраждалій необхідну медичну допомогу.

Поліцейські отримали прикмети нападників. Протягом години правоохоронці встановили особи 32-річного громадянина іншої держави та 22-річної одеситки, а також їхнє місцеперебування.

Зловмисників затримали за місцем проживання. Обоє нападників мають судимості – чоловік за тяжкі злочини, а жінка – за майнові.

Правопорушникам повідомили про підозру за статтею 187 (Розбій) КК України. Найбільше покарання передбачає ув’язнення до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.