У Каліфорнії літак впав на житловий район біля школи: є жертви

Щонайменше дві людини загинули внаслідок падіння двомоторного літака Cessna у Південній Каліфорнії (США) у понеділок, 11 жовтня.

Літак впав на житлові будинку у місті Санті, неподалік від Сан-Дієго. Поруч з місцем падіння розташована середня школа міста Санті. Пізніше навчальний заклад зазначив, що всі учні у безпеці.

Awful scene in Santee where a small plane crashed into a UPS truck stopped at a residential intersection, killing the driver and pilot. Two houses were destroyed by fire as residents saved two elderly folks inside a home. pic.twitter.com/3jR1QnOeZ1 — K.C. Alfred (@KCAlfredPhoto) October 11, 2021

Скільки саме людей перебувало на борту Cessna 340A достеменно невідомо.

— Ми вважаємо, що жодна особа, з тих, хто перебував на борту, не зміг вижити через травми, – сказав заступник начальника пожежної охорони міста Санті Джастін Мацусіта.

Уламки розкидані по житловому кварталу, і приблизно в десяти будинках в цьому районі було відключено електрику, поки слідчі оцінюють збитки.

Відомо, що одним із загиблих виявився працівник поштової служби UPS.

Повідомляється також про пошкодження п’яти будинків, які охопила пожежа. Крім того, на місці катастрофи згоріли кілька автомобілів.

Фото: KGTV