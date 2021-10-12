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Марія Степанюк |

У Каліфорнії літак впав на житловий район біля школи: є жертви

Падіння літака у Каліфорнії

Щонайменше дві людини загинули внаслідок падіння двомоторного літака Cessna у Південній Каліфорнії (США) у понеділок, 11 жовтня.

Літак впав на житлові будинку у місті Санті, неподалік від Сан-Дієго. Поруч з місцем падіння розташована середня школа міста Санті. Пізніше навчальний заклад зазначив, що всі учні у безпеці.

Скільки саме людей перебувало на борту Cessna 340A достеменно невідомо.

— Ми вважаємо, що жодна особа, з тих, хто перебував на борту, не зміг вижити через травми, – сказав заступник начальника пожежної охорони міста Санті Джастін Мацусіта.

Уламки розкидані по житловому кварталу, і приблизно в десяти будинках в цьому районі було відключено електрику, поки слідчі оцінюють збитки.

Відомо, що одним із загиблих виявився працівник поштової служби UPS.

Повідомляється також про пошкодження п’яти будинків, які охопила пожежа. Крім того, на місці катастрофи згоріли кілька автомобілів.

Фото: KGTV

Джерело: CNN

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