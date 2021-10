У Каліфорнії літак впав на житловий район біля школи: є жертви

Щонайменше дві людини загинули внаслідок падіння двомоторного літака Cessna у Південній Каліфорнії (США) у понеділок, 11 жовтня.

Літак впав на житлові будинку у місті Санті, неподалік від Сан-Дієго. Поруч з місцем падіння розташована середня школа міста Санті. Пізніше навчальний заклад зазначив, що всі учні у безпеці.

Awful scene in Santee where a small plane crashed into a UPS truck stopped at a residential intersection, killing the driver and pilot. Two houses were destroyed by fire as residents saved two elderly folks inside a home. pic.twitter.com/3jR1QnOeZ1

— K.C. Alfred (@KCAlfredPhoto) October 11, 2021