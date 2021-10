По меньшей мере два человека погибли в результате падения двухмоторного самолета Cessna в Южной Калифорнии (США) в понедельник, 11 октября.

Самолет упал на жилые дома в городе Санти, неподалеку от Сан-Диего. Рядом с местом падения расположена средняя школа города Санти. Позже в учебном заведении отметили, что все ученики в безопасности.

Awful scene in Santee where a small plane crashed into a UPS truck stopped at a residential intersection, killing the driver and pilot. Two houses were destroyed by fire as residents saved two elderly folks inside a home. pic.twitter.com/3jR1QnOeZ1

