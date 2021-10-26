У Харкові мати побила свого чотирирічного сина просто під час прямого ефіру в Instagram.

Правоохоронці встановили дані матері та дитини. Хлопчика тимчасово помістили до закладу охорони здоров’я.

– Із матір’ю провели профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та склали адміністративний протокол за фактом вчинення домашнього насильства, – повідомляє ювенальний інспектор Харківської області Юлія Шеремет.

Такі дії карають штрафом від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадськими роботами на термін від 30 до 70 годин або адміністративним арештом до 10 діб.

У спільноті Харків оперативний дописувачі зазначають, що жінка регулярно б’є свого сина в прямому ефірі Instagram.

Так само вона поводиться й на вулиці.

– Дитина залякана, погано розмовляє як на свій вік, ходить із соскою та кричить їй “Карино, не бий”, – пишуть у соціальній мережі.

Зараз цю дитячу фразу користувачі соціальної мережі пишуть під останніми світлинами жінки та лають за її поведінку.

До слова, у профілі про себе жінка написала, що вона люба матуся.

Джерело: Юлія Шерет, Харків оперативний

Фото: Юлія Шерет, Харків оперативний