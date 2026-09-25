В Офісі генерального прокурора перевіряють обставини закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Розслідування розпочали за розпорядженням тимчасового виконувача обов’язків генпрокурора Антона Ковальського.

Про це Суспільному повідомила речниця ОГП Мар’яна Гайовська.

ОГП розслідує обставини відрядження Кравченка

Згідно з повідомленням, 22 вересня тимчасовий виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський розпорядився провести розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного відрядження Кравченка.

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– У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням, – сказала вона.

Гайовська зазначила, що після завершення розслідування та за наявності відповідних підстав ухвалять необхідні рішення.

Що відомо про відставку Руслана Кравченка

7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це сталося на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП щодо “кришування” діяльності нелегальних колцентрів.

У ніч проти 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі. Він заявив, що прямує до Парижа у п’ятиденне відрядження для участі у слуханнях ПАРЄ, присвячених українським дітям. За словами Кравченка, поїздка відбулася на підставі підписаного ним наказу.

Прізвище Кравченка не значилося ні в порядку денному, ні у списку учасників слухань, які проходили під егідою ПАРЄ.

14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко звинуватив його у підробці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні.

Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати рішення про звільнення Кравченка. Президент відсторонив його від виконання обов’язків.

Очільник НАБУ Семен Кривонос заявив, що не отримував підозру, підписану Кравченком. Підозри також не отримували й родичі керівника САП Олександра Клименка.

В Офісі генпрокурора спростували інформацію про оголошення підозр антикорупційним посадовцям.

Вдень 15 вересня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Увечері того ж дня Зеленський підписав відповідний указ.

17 вересня Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського тимчасовим виконувачем обов’язків генерального прокурора. До цього він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

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