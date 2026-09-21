20 вересня відбувся п’ятий, підсумковий кастинг грандіозного сезону Україна має талант, що цьогоріч присвячений 35-річному ювілею Незалежності нашої держави.

Оцінювали учасників Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров, які після тривалих суперечок формували фінальну десятку, причому чотири номери потрапили в турнірну таблицю автоматично завдяки натисканню золотих кнопок.

Хто пройшов у фінал Україна має талант 2026 — перелік фіналістів

MAESTROPIANO (Олексій Бєглєцов)

Зараз дивляться

41-річний інструменталіст із Києва вразив аудиторію віртуозним виконанням складних композицій на фортепіано та виборов першу в сезоні золоту кнопку безпосередньо від Артема Пивоварова.

— Друже, ти у фіналі. Немає більше ніяких перешкод. Я хочу бачити тебе у фіналі. Здивуй мене. Будь ласка, не підведи мене, — звернувся до музиканта Артем Пивоваров.

Артур Гульванський

22-річний київський актор пантоміми представив глибокий номер Воїн, аби звернути увагу суспільства на важку адаптацію бійців, які повертаються з передової.

Для Артура це особистий біль, адже його батько пішов захищати країну ще у 2022 році, а після важкого поранення став військовим капеланом.

— Він допомагає людям, які були на фронті, стати більш духовно сильними. Я хочу цим номером сказати: зрозумійте, ці люди пройшли пекло. Цим людям потрібна підтримка. Я пам’ятаю. Я розумію. І мені прикро, що так сталося, — поділився артист.

Дмитро Довгий

26-річний стендап-комік родом із Кам’янця-Подільського, який нині мешкає в Берліні, підкорив залу гострим і самоіронічним гумором про власне життя, здобувши омріяну золоту кнопку від Стаса Боклана.

— Знаєте, Дмитре, я багато років виходжу на сцену і все життя заздрю людям, які, виходячи на сцену, моментально завойовують глядацьку увагу. Це така внутрішня енергія, яка, мабуть, дається Богом при народженні. Це або є, або немає. У вас це є, — прокоментував своє рішення Боклан.

Рінат Бугай та Лалі Митченко

7-річний дует бальних танцюристів із Харкова та Києва, попри вимушену розлуку через війну та тренування в режимі онлайн, видав надзвичайно драйвовий виступ під класичні хіти Майкла Джексона.

Софія Тепла

15-річна спортсменка з містечка Подільськ, що на Одещині, повернулася на проєкт через п’ять років заради реваншу та вразила присутніх небезпечним еквілібром — вистрілила з лука вогняною стрілою, залучивши лише власні ноги.

— Це було приголомшливо, професійно. Це дійсно кіношний сценарій, в якому ви є персонажем, що доводить не тільки світові, а й собі, що люди мають право на помилки, — підкреслив Артем Пивоваров.

Дарія Пономаренко

13-річна представниця Черкас, яка вже встигла стати офіційною рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, продемонструвала витончену та високотехнічну програму на повітряному пілоні, що змусило Олену Кравець натиснути свою золоту кнопку.

Олена Вагонова та Валерія Радомська

Повітряні гімнастки віком 27 та 36 років повернулися з Шанхаю після семирічної паузи, щоб встановити офіційний Національний рекорд — дівчата провисіли на власному волоссі протягом 2 хвилин та 2 секунд, отримавши єдину в сезоні спільну золоту кнопку від усієї колегії суддів.

Танцювальний колектив BE BEST TEACHERS

Столична хореографічна команда віком від 18 до 38 років під орудою Юджина Кулаковського розгортала на сцені справжній кінематографічний перформанс із глибоким драматургічним підтекстом.

Марко Сердинський

12-річний вокаліст з Івано-Франківська, який є фіналістом Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 та зіркою соцмереж, зворушив суддів чуттєвим виконанням легендарної пісні Миколи Мозгового Материнська любов.

Хардкор-гурт Sick Solution та Мирон Рогозний

30-річні рок-музиканти, які зараз боронять країну в лавах бригади Азов, виступили прямо з передової, а 7-річний барабанник Мирон підкорив усіх бездоганним виконанням важкого треку гурту Slipknot.

Під час наради журі вирішило об’єднати їх у потужний спільний тандем для підготовки фінального шоу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.