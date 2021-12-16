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У Домінікані розбився приватний літак – всі загинули

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Домінікані розбився приватний літак – всі загинули

У Домінікані розбився приватний літак, унаслідок авіакатастрофи загинули дев’ять осіб. Інцидент стався, коли повітряне судно здійснювало аварійну посадку в міжнародному аеропорту Лас-Амерікас.

Літак прямував до Маямі (штат Флорида) з міжнародного аеропорту Ла-Ісабела в Домінікані, але здійснив екстрену посадку. Причина катастрофи наразі невідома.

У літаку перебували двоє членів екіпажу та семеро пасажирів. Серед загиблих – відомий 38-річний музичний продюсер Flow La Movie з Пуерто-Рико, його дружина Деббі Хіменес Гарсія та їхній 4-річний син Джейден Ернандес.

 

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Публикация от ✨Debbie✨ (@debbiejimenes)

За даними ЗМІ, трьом іншим пасажирам було 21, 18 та 13 років, про вік четвертого пасажира невідомо. Їхні стосунки з родиною музичного продюсера поки що не підтверджені.

Компанія-авіаперевізник Helidosa Aviation Group повідомила, що шестеро пасажирів є громадянами іноземних країн, а один – домініканець.

– Для Helidosa ця аварія завдає великого болю. І ми пропонуємо нам з розсудливістю та солідарністю підтримати постраждалі родини, які разом з нами переживають цей дуже важкий час.

На початку листопада у Російській Федерації поблизу міста Іркутськ сталася авіакатастрофа білоруського літака Ан-12

На борту вантажного літака перебувало дев’ять осіб – всі вони загинули. Серед жертв було двоє громадян України. Причиною катастрофи стали погані погодні умови.

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Джерело: Helidosa Aviation Group

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