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Анастасія Рогожінська |

У американському Техасі розбився літак. На борту була 21 людина

У американському Техасі розбився літак. На борту була 21 людина

У вівторок, 19 жовтня, у США сталася авіакатастрофа – у штаті Техас розбився пасажирський літак.

Як пишуть американські ЗМІ, на борту повітряного судна перебувала 21 людина.

Літак впав в окрузі Уоллер неподалік аеропорту. Після падіння він загорівся.

Усі пасажири і члени екіпажу були евакуйовані з салону літака. Одну людину доставили в лікарню з травмами спини. Загиблих внаслідок аварії немає.

На місці авіакатастрофи працюють пожежники та медики. Загоряння літака намагаються ліквідувати.

Причина авіакатастрофи у Техасі наразі невідома. За попередніми даними, літак не зміг набрати потрібну висоту після зльоту і впав.

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Місяць тому у тому ж Техасі на житловий квартал впав військовий літак. Пілоти встигли катапультуватися, перш ніж повітряне судно розбилось.

Унаслідок падіння літака військові зазнали травм. Один з них на парашуті зачепився за лінію електропередач і дістав ураження струмом.

Відомо, що пілоти здійснювали звичайний навчальний політ на літаку T-45C Goshawk.

Також пошкодилися три будинки. Ще троє цивільних зазнали легких травм, одну людину госпіталізували. Внаслідок цього інциденту 44 оселі залишалися без електропостачання.

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