На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля, один із водіїв загинув.

Інцидент стався ввечері 18 грудня у передмісті Кривого Рогу.

На автодорозі Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв не розминулися легковик ЗАЗ Sens та вантажівка MAN. Зіткнення автомобілів спровокувала серйозну пожежу.

Водій згорів у салоні: ДТП у передмісті Кривого Рогу закінчилася пожежею / 5 фотографий

Рятувальники, які прибули на виклик очевидців ДТП, дістали із легкового авто обгоріле тіло водія.

Чи були у його автомобілі пасажири, наразі не повідомляється: полум’я знищило ЗАЗ Sens вщент.

У якому стані перебував водій вантажівки та хто став винуватцем смертельної ДТП, встановлюватиме поліція.