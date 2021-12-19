На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, один из водителей погиб.
Инцидент произошел вечером 18 декабря в пригороде Кривого Рога.
На автодороге Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев не разминулись легковушка ЗАЗ Sens и грузовик MAN. Столкновение автомобилей спровоцировало серьезный пожар.
Водитель сгорел в салоне: ДТП в пригороде Кривого Рога закончилось пожаром / 5 фотографий
Спасатели, прибывшие по вызову очевидцев ДТП, достали из легкового авто обгоревшее тело водителя.
Были ли в его автомобиле пассажиры, пока не сообщается: пламя уничтожило ЗАЗ Sens полностью.
В каком состоянии водитель грузовика и кто стал виновником смертельного ДТП, будет устанавливать полиция.