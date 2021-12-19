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Водитель сгорел в салоне: ДТП в пригороде Кривого Рога закончилось пожаром

Наташа Тарчевська редактор ленты
Водитель сгорел в салоне: ДТП в пригороде Кривого Рога закончилось пожаром

На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, один из водителей погиб.

Инцидент произошел вечером 18 декабря в пригороде Кривого Рога.

На автодороге Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев не разминулись легковушка ЗАЗ Sens и грузовик MAN. Столкновение автомобилей спровоцировало серьезный пожар.

Водитель сгорел в салоне: ДТП в пригороде Кривого Рога закончилось пожаром / 5 фотографий

Спасатели, прибывшие по вызову очевидцев ДТП, достали из легкового авто обгоревшее тело водителя.

Были ли в его автомобиле пассажиры, пока не сообщается: пламя уничтожило ЗАЗ Sens полностью.

В каком состоянии водитель грузовика и кто стал виновником смертельного ДТП, будет устанавливать полиция.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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