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У Черкасах слідом за Києвом повідомили про замінування шкіл

Тетяна Забожко редакторка стрічки
поліція Україна

12 січня до поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл міста.

У цей час навчальні заклади перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйон поліції особливого призначення.

Фахівці ретельно обстежують приміщення та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

Правову кваліфікацію в поліції обіцяють надати за результатами перевірки. Усі обставини події встановлюються.

Людей просять не панікувати та зберігати спокій.

Напередодні повідомлення про замінування всіх шкіл отримали в Києві.

Крім того, 8 січня в столиці перевіряли інформацію про замінування всіх торговельних центрів.

А 10 січня таке саме повідомлення з’явилось щодо 11 ТЦ у Харкові.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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