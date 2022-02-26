Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео, на котором зафиксирован момент попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом.

Как известно, ракета попала в многоэтажку по проспекту Лобановского, 6а (в Соломенском районе столицы).

По словам Кличко, удар нанес разрушения с 17 по 21 этажа.

В настоящее время осуществляется эвакуация людей.

Видеозапись с другого ракурса также была обнародована ГСЧС. Отмечается, что попадание вражеского снаряда в жилой дом произошло на уровне 18-21 этажей.

Есть угроза разрушения дома.

– Пожар ликвидирован, есть угроза разрушения жилого дома. Количество пострадавших уточняется, — отметили в ГСЧС.

В ведомстве обещают оперативно информировать о ходе ликвидации последствий военного преступления России. Также в ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности в случае объявления воздушной тревоги.

Как известно, суббота, 26 февраля, – это уже третий день наступления российских войск на Украину после объявления Кремлем войны нашему государству.

В Киеве этой ночью шли ожесточенные бои с оккупантами. В частности, сражение произошло на проспекте Победы. Украинские Вооруженные силы отразили нападение врага.

По информации Виталия Кличко, по состоянию на шесть часов утра количество раненых выросло до 35 (из них двое детей).

Источник: Виталий Кличко, ГСЧС Украины