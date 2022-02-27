Російсько-окупаційні війська намагаються захопити міста України. У Харкові бойовики підірвали газопровід, після чого у повітрі з’явився величезна грибоподібна хмара.

Держслужба спецзв’язку та захисту інформації України застерегла громадян від дезінформації: вибух не був ядерним ударом, хоча є візуально схожим на нього.

За цю ніч російські війська вже встигли спричинити дві техногенні катастрофи: у Харкові підірвали газопровід, а у Василькові горить нафтобаза.

Як вберегти себе від шкідливих речовин

Громадян, які мешкають поруч з Харковом та Васильковом, закликають зачинити вікна та не відкривати їх без нагальної потреби.

Вітер може розносити шкідливі речовини у різні напрями. Під час відкриття вікон завішуйте їх вологою або марлевою тканиною та періодично змінюйте її.

Варто уникати тривалого перебування на вулиці, користуватися системою кондиціонування та очищення повітря, поставити в оселі місткості з водою для підвищення вологості.

Необхідно регулярно здійснювати вологе прибирання. А якщо ви відчули запах диму, тоді негайно одягніть на обличчя вологу маску, а віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

Збільште споживання рідини до 2-3 л на день для дорослих, не пийте газовані напої. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло. Краще за все — негайно виїхати з близького до аварії місця, якщо немає можливості виконувати ці поради.