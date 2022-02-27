Через потрапляння снаряду російсько-окупаційних військ у Василькові горить нафтобаза. Шкідливі речовини може розносити вітер у різні міста та населені пункти, розташовані поруч.

Жителів Києва та навколишніх селищ просять закривати вікна – дим та небезпечні речовини від пожежі можуть прямувати у будь-який бік, оскільки вітер змінює напрямок.

Масштабна пожежа на нафтобазі у Василькові під Києвом може спровокувати отруєння повітря формальдегідами. Величезний викид цих шкідливих речовин сприяють раковим захворюванням.

Місцевим мешканцям та жителям поруч розташованих населених пунктів радять виїжджати подалі або закривати вікна та не дихати отруєним повітрям.

У ніч з 26 на 27 лютого снаряд російсько-окупаційних військ влучив у нафтобазу у Василькові, де згодом розпочалася пожежа. За останніми даними, місцева влада не планує евакуювати жителів Василькова.

Бойовики намагаються прорватися через місто до Києва, проте Збройні сили України обороняють місцевих жителів від російських загарбників.