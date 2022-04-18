На Донбасі українські захисники відбили 12 атак агресорів РФ – Міноборони

Захисники України минулої доби відбили 12 російських атак у Донецькій та Луганській областях.

Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив речник Міноборони Росії Олександр Мотузяник.

– На Донецькому й Таврійському напрямах окупанти продовжують обстрілювати н.п. Сіверськ та Покровське. Також там противник намагається покращити боєздатність і тактичне становище своїх підрозділів. Основні зусилля агресор зосереджує у районах н.п. Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Намагається встановити повний контроль над Маріуполем, – повідомив він.

За його даними, агресори робили штурмові дії в районах Новотошківського, Попасного, Авдіївки та Мар’їнки, але все це – безуспішно.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, проте ознак формування наступальних угруповань там також не було.

– Підрозділи білоруської армії продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Російські підрозділи ведуть у цих областях радіоелектронну розвідку. З території Білорусі залізничним транспортом вивозиться пошкоджена військова техніка Російської Федерації, а також там зберігається загроза застосування з тієї території ДРГ та завдання ракетно-авіаційних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України, – додав Мотузяник.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку РФ ворог посилив контроль кордону, проводив інженерне обладнання позицій у районах пунктів пропуску та прикордонних районах Брянської та Курської областей. Там не виключається наявність ДРГ супротивника та ракетні удари з боку РФ.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують частково блокувати Харків та намагатися здійснювати вогневу поразку підрозділу українських захисників, які обороняють місто. Щоб розширити плацдарм на лівому березі річки Сіверський Донець та створити умови для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районі н.п. Заводи, Дмитрівка та Дібрівне.