У місті Кремінна на Луганщині російські окупанти обстріляли місцевий стадіон Олімп, на якому зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Цей стадіон нещодавно відремонтували за державною програмою.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ворожі артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими.

Площа пожежі біля спорткомплексу складає 2 400 кв. м. Рятувальники зараз намагаються локалізувати полум’я, бо поряд знаходиться ліс.

Крім того, у російські окупанти зайшли у Кремінну, наразі тривають вуличні бої.

Через ворожі обстріли постраждали житлові масиви в Рубіжному. Там з-під завалів трьох будинків вдалося дістати сім людей, двох з них госпіталізували.

А в Золотому внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинуло та четверо отримали поранення. Пошкоджено ще декілька житлових будинків.

Ще два будинки спалахнули в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.

У Лисичанську ворог обстріляв будівлю поліційного управління, поранення отримали шість патрульних поліціянтів.

Фото: Сергій Гайдай