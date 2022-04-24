Шапочка з фольги врятувала: одеситка розповіла, як вціліла під час ракетного удару

Мешканку Одеси від тяжких поранень внаслідок ракетного удару по житловому будинку врятувала шапочка із фольги. Про це одеситка розповіла у своїх соціальних мережах.

З її слів, вона 23 квітня вирішила піти до перукарні, щоб “навести красу”.

Жінка розповіла, що фактично перед тим, як у будинок влучила ракета, вона була у кріслі у “кумедній шапочці із фольги”, який використовують для фарбування волосся. Після почула свист, що свідчив про наближення ракети.

— Ну що, “русскій мір”, привіт! Ось показую, з якими “нацистами” ти, “русскій мір”, воюєш! Сьогодні ми з дівчатами вирішили піти в перукарню, щоб “навести красу”. І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Дякую тобі, “русскій мір”, – прокоментувала жінка.

Вона розповіла, що вже після обстрілу зняла шапочку та витрусила з неї багато уламків.

— Я завжди говорила: яка ймовірність того, що в мене може прилетіти ракета? Один на мільйон – так?! Сьогодні був такий день. Мене врятувала низка обставин: ми тільки закінчили фарбування і я була в ось цій смішній шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон… І як би це смішно не звучало, ця шапочка з фольги мене врятувала: я коли знімала фольгу, стільки уламків витрясла, – зізналася одеситка.

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У п’ятницю, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок вибуху загинуло восьмеро людей (серед них тримісячна дитина) та ще 18 мирних жителів поранені.