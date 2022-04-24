Шапочка из фольги спасла: одесситка рассказала, как уцелела во время ракетного удара

Жительница Одессы от тяжелых ранений в результате ракетного удара по жилому дому спасла шапочка из фольги. Об этом одесситка рассказала в своих социальных сетях.

По ее словам, она 23 апреля решила пойти в парикмахерскую, чтобы “навести красоту”.

Женщина рассказала, что фактически перед тем, как в дом попала ракета, она была в кресле в “смешной шапочке из фольги”, которую используют для окрашивания волос. После услышала свист, свидетельствующий о приближении ракеты.

— Ну что, “русский мир”, привет! Вот показываю, с какими “нацистами” ты, “русский мир”, воюешь! Сегодня мы с девушками решили пойти в парикмахерскую, чтобы “навести красоту”. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, “русский мир”, – прокомментировала женщина.

Она рассказала, что после обстрела сняла шапочку и вытряхнула из нее много обломков.

— Я всегда говорила: какова вероятность, что в меня может прилететь ракета? Один на миллион – да?! Сегодня был такой день. Меня спас ряд обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон… И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла: я когда снимала фольгу, столько обломков вытряхнула, — призналась одесситка.

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Женщина получила легкие раны – обломки стекла повредили руку и плечо, раны на ноге пришлось зашивать врачам. Тем не менее, она уверена, что могло быть хуже.

В пятницу, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря. В результате взрыва погибли восемь людей (среди них трехмесячный ребенок) и еще 18 мирных жителей ранены.