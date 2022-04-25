25 квітня близько 08.30 внаслідок ворожого ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції Красне Львівської області.

Нові подробиці про ракетний обстріл повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, наразі на місці працюють структурні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

Також Максим Козицький додав, що одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування Захід.

Ракети летіли на Захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95, але дані ще уточнюються.

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Вранці 25 квітня на території Львівської області оголосили повітряну тривогу. Згодом було чути вибухи. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у Золочівському районі на Львівщині через ракетні обстріли спалахнули пожежі.

Фото: Максим Козицький