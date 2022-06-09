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Вибух у Харкові – прилетіла російська ракета

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Вибух у Харкові – прилетіла російська ракета
Фото: Depositphotos

У Харкові повідомляють про вибух внаслідок влучення російської ракети, почалася пожежа. Очевидці кажуть, що в небо підіймаються клуби диму. Але інформація ще уточнюється.

Наразі на території Харківської області триває повітряна тривога.

Протягом минулої доби російські снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин у Харкові, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще чотирьох поранено.

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На території області окупанти обстріляли село Циркуни, Малоданилівську ОТГ, селища Коробочкине та Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі, семеро людей дістали поранення.

На Харківському напрямку російські військові зосереджені на обороні та мінують підступи. У районі Ізюму окупанти намагаються відновити наступу на Слов’янськ та Барвінкове.

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