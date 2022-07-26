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В Киеве суд наложил арест на часть ТРЦ, владельцами которого являются члены правительства РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве суд наложил арест на часть ТРЦ, владельцами которого являются члены правительства РФ
Фото: Нацполиция

В Киеве суд наложил арест на часть торгово-развлекательного центра, владельцами которого являются члены российского правительства и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору.

По данным Национальной полиции, прибыль от деятельности ТРЦ могли использовать для финансирования агрессивных действий против Украины.

Следователи выяснили, что должностные лица незаконно переоформили часть помещений ТРЦ на подконтрольную оффшорную компанию, владельцами которой являются россияне. Они использовали фиктивное предприятие благодаря изготовлению поддельных документов.

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Источник: Нацполиция
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