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Обстріли Дніпропетровщини артилерією та ракетами: росіяни вдарили по житлових будинках

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Обстріли Дніпропетровщини артилерією та ракетами: росіяни вдарили по житлових будинках
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області російські військові вкотре обстріляли ракетами та артилерією місто Нікополь, Великомихайлівську громаду та село Велика Костромка. Внаслідок ворожого вогню працівника одного з підприємств госпіталізували до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, загалом пошкоджено три місцеві підприємства, житлові та багатоквартирні будинки, будівлю навчального закладу, автомобілі мирних жителів та газопровід.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Російським злочинцям загрожує тюремне ув’язнення на термін від восьми до 12 років.

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В Офісі генерального прокурора закликають свідків воєнних злочинів Російської Федерації фіксувати та надсилати докази на спеціальний сайт.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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