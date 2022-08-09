Серпень, 09 в 14:25

У Миколаєві пролунало декілька вибухів, проте повітряну тривогу на території області не оголошували.

Оновлено о 14.31. На території Миколаївської області після вибухів оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 14.25. У Збройних силах України підтвердили, що на території міста прогриміла низка вибухів. Місцевих жителів закликали перейти в укриття, проте інформація уточнюється.

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Згідно з актуальною картою повітряних тривог, станом на 14.25 сигнал небезпеки лунає лише у Луганській області.