Август, 09 в 15:03

В Днепропетровской области российские военные обстреляли ракетами и артиллерией город Никополь, Великомихайловскую общину и село Великая Костромка. В результате вражеского огня работника одного из предприятий госпитализировали в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, всего повреждены три местных предприятия, жилые и многоквартирные дома, здание учебного заведения, автомобили мирных жителей и газопровод.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Российским преступникам грозит тюремное заключение на срок от восьми до 12 лет.

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В Офисе генерального прокурора призывают свидетелей военных преступлений Российской Федерации фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.