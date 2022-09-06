Вересень, 06 в 10:23

Зранку 6 вересня російські війська уже двічі за ранок вдарили по центральній частині Київського району Харкова.

Два удари за ранок: окупанти обстрілюють центр Харкова / 6 фотографий

Оновлено о 10:23. Спершу руйнувань зазнала багатоповерхівка, а згодом – адміністративна будівля.

– Ще один приліт, також до центральної частини Київського району, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов. – Пошкоджено адміністративну будівлю.

Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.

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Оновлено о 09:49. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження житлової багатоповерхівки в центрі міста.

За кілька хвилин керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що будинок зруйновано.

На місцях уже працюють усі профільні служби.

Госпіталізованих поки немає.

Нагадаємо, що о дев’ятій ранку 6 вересня, щойно в Харкові пролунали вибухи, Олег Синєгубов закликав місцевих жителів максимально перебувати в укриттях.

Уночі ворожий ракетний удар пошкодив двоповерхову будівлю та зруйнував приватний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова.

73-річна жінка, яка перебувала в останньому будинку, загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

Фото: Володимир Тимошко, Сергій Болвінов