Два удари за ранок: окупанти обстрілюють центр Харкова
Зранку 6 вересня російські війська уже двічі за ранок вдарили по центральній частині Київського району Харкова.
Оновлено о 10:23. Спершу руйнувань зазнала багатоповерхівка, а згодом – адміністративна будівля.
– Ще один приліт, також до центральної частини Київського району, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов. – Пошкоджено адміністративну будівлю.
Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.
Оновлено о 09:49. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження житлової багатоповерхівки в центрі міста.
За кілька хвилин керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що будинок зруйновано.
На місцях уже працюють усі профільні служби.
Госпіталізованих поки немає.
Нагадаємо, що о дев’ятій ранку 6 вересня, щойно в Харкові пролунали вибухи, Олег Синєгубов закликав місцевих жителів максимально перебувати в укриттях.
Уночі ворожий ракетний удар пошкодив двоповерхову будівлю та зруйнував приватний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова.
73-річна жінка, яка перебувала в останньому будинку, загинула.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 195-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов
Фото: Володимир Тимошко, Сергій Болвінов