Немовля померло через зараження крові: на Кіровоградщині судитимуть горе-матір

Вересень, 16 в 20:08

У Кіровоградській області судитимуть горе-матір, яка несвоєчасно звернулася з дитиною до лікаря. Внаслідок низки хвороб, спричинених недоглядом, померло немовля.

За даними Кіровоградської обласної прокуратури, на початку 2022 року малюка із сепсисом госпіталізували у відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні, де згодом він помер.

Медики виявили у дитини низку захворювань, спричинених недоглядом. Згодом це підтвердили результати експертиз. Між причиною смерті та недоглядом за малюком встановили прямий зв’язок. Якби матір вчасно звернулася до лікаря, тоді немовля могло б залишитися живим.

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Слідчі направили до суду обвинувальний акт. Жінці загрожує обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на той же термін за фактом злісного невиконання обов’язків для догляду за дитиною (ч. 1. ст. 166 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура