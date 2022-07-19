Вдарив та кинув об підлогу: на Буковині засуджено батька за вбивство немовляти
На Буковині до 7 років в’язниці засуджено чоловіка, який наніс своїй дитині тяжкі тілесні ушкодження.
Вижницька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно буковинця за ч. 2 ст. 121 КК України.
У суді доведено, що 21 січня 2022 року житель смт Берегомет Вижницького району, перебуваючи у стані гніву через плач свого новонародженого сина, вдарив та кинув його об підлогу. Хлопчику було 2 тижні від народження.
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Майже місяць дитину рятували лікарі, однак травми виявились несумісними з життям.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Вижницького районного відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області.
Джерело: Офіс генпрокуратури
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