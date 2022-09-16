Младенец умер из-за заражения крови: в Кировоградской области будут судить горе-мать

Сентябрь, 16 в 20:08

В Кировоградской области будут судить горе-мать, которая несвоевременно обратилась с ребенком к врачу. В результате ряда болезней, вызванных недосмотром, умер младенец.

По данным Кировоградской областной прокуратуры, в начале 2022 года малыша с сепсисом госпитализировали в отделение интенсивной терапии детской больницы, где вскоре он умер.

Медики обнаружили у ребенка ряд заболеваний, вызванных недосмотром. Впоследствии это подтвердили результаты экспертиз. Между причиной смерти и недосмотром за малышом установили прямую связь. Если бы мать вовремя обратилась к врачу, тогда ребенок мог бы остаться живым.

Сейчас смотрят

Следователи направили в суд обвинительный акт. Женщине грозит ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на тот же срок по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ч. 1 ст. 166 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Источник: Кировоградская областная прокуратура