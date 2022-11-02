Листопад, 02 в 18:27

Російські окупанти використовують Мелітополь Запорізької області як військову базу. Промислові підприємства загарбники переорієнтовують під потреби своїх військ.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

– Більшість підприємств Мелітополя працюють на рашистів в оборонній сфері. Наприклад, на захопленому заводі залізобетонних виробів вони виготовлюють залізобетонні ДОТи, які везуть для оборони Запорізького і Херсонського напрямку. Наші промислові підприємства машинобудування вони використовують для ремонту своєї військової техніки, – розповів він.

Щодня до сіл, які розташовані навколо Мелітополя, приїжджають нові російські військові. Вони заселяються в будинки місцевих жителів.

Зараз дивляться

– Також бачимо масове заселення до дачних кооперативів, які є навколо Мелітополя. Наприклад, селище Мирне приїхали вже тисячі російських військових. Доля місцевих жителів окупантів та їх посібників не цікавить, – додав Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.