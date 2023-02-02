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Факти / Надзвичайні події

В окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа, загинуло семеро людей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа, загинуло семеро людей

В окупованому Севастополі вночі сталася масштабна пожежа. Наразі відомо про сімох загиблих.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що вогнем охопило будівельні будиночки, а жертвами стали будівельники траси Таврида. Площа пожежі – понад 200 кв. м.

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Серед причин займання найімовірнішими є необережне поводження з вогнем, несправність обігрівачів або ж коротке замикання.

На ранок пожежники ліквідували вогонь, почався розбір завалів.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що загиблі робітники приїхали на будівництво траси із різних регіонів країни.

250-кілометрова автодорога Таврида з’єднує Керч, Сімферополь та Севастополь. Рух трасою у 2020 році запустив президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, що 15 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Фото: скриншот із відео

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