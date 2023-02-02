В окупованому Севастополі сталася масштабна пожежа, загинуло семеро людей
В окупованому Севастополі вночі сталася масштабна пожежа. Наразі відомо про сімох загиблих.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Повідомляється, що вогнем охопило будівельні будиночки, а жертвами стали будівельники траси Таврида. Площа пожежі – понад 200 кв. м.
Серед причин займання найімовірнішими є необережне поводження з вогнем, несправність обігрівачів або ж коротке замикання.
На ранок пожежники ліквідували вогонь, почався розбір завалів.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що загиблі робітники приїхали на будівництво траси із різних регіонів країни.
250-кілометрова автодорога Таврида з’єднує Керч, Сімферополь та Севастополь. Рух трасою у 2020 році запустив президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, що 15 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Фото: скриншот із відео