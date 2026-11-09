Питання можливого зменшення граничного віку для мобілізації, перебування на військовій службі та у запасі потребує виключно комплексного підходу. Під час ухвалення таких рішень уряд зважає на поточну безпекову ситуацію в країні та реальні потреби Сил оборони України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у відповіді на відповідну електронну петицію.

Чи буде зменшення граничного віку мобілізації

У відповіді зазначається, що Міністерство оборони України наразі опрацьовує зміни до чинного законодавства, щоб удосконалити порядок проходження військової служби під час дії воєнного стану.

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Зокрема, уточнюються чіткі терміни проходження військової служби та вичерпний перелік підстав для звільнення зі служби.

Прем’єр-міністр наголосив, що під час опрацювання цих законодавчих змін порушені громадянською суспільністю питання щодо граничного віку планують розглянути додатково.

У середу, 14 жовтня, петиція із закликом ініціювати зменшення граничного віку мобілізації в Україні до 55 років набрала необхідну для обов’язкового розгляду кількість голосів.

Авторка ініціативи запропонувала Кабінету міністрів розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт для зниження планки перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Крім цього, там йшлося про запровадження норми про право на звільнення за власним бажанням для тих військовослужбовців, які під час воєнного стану досягли 55-річного віку.

Варто зазначити, що раніше на сайті Кабміну вже реєстрували аналогічні звернення, зокрема із пропозиціями дозволити демобілізацію осіб старше 55 років після трьох років служби, знизити призовний вік до 58 років або демобілізувати осіб віком 55+, які здобули право на пільгову цивільну пенсію за роботу в шкідливих умовах. Проте ті ініціативи не змогли набрати необхідної кількості голосів громадян.

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація. Їй підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які за станом здоров’я та іншими критеріями придатні до виконання бойових завдань.

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