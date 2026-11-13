Взимку витрати на опалення стають однією з основних статей комунальних платежів. Власники квартир та приватних будинків з індивідуальним опаленням зменшать споживання газу, якщо правильно налаштують котел.

Факти ICTV розбиралися, яку температуру встановити на газовому котлі взимку, як змінювати її залежно від погоди та що допоможе заощадити на опаленні.

Яку температуру виставити на газовому котлі взимку, щоб не переплачувати за опалення

У Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження пояснили, як змінювати температуру теплоносія котла залежно від погоди, якщо він не має автоматичної системи керування.

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На початку опалювального сезону, коли ви вперше вмикаєте опалення, встановіть температуру теплоносія на рівні 35-40°C. Надалі, з кожним зниженням температури повітря на вулиці на 5°C, підвищуйте температуру подачі теплоносія на стільки ж.

Навесні регулювати котел потрібно у зворотному порядку. Коли надворі теплішає на 5°C, поступово знижуйте температуру теплоносія на 5°C. Коли вона досягне 35-40°C, опалення можна вимикати.

Якщо котел обладнаний автоматичною системою керування, вона самостійно визначатиме та регулюватиме температуру відповідно до погодних умов.

Для сучасного конденсаційного газового котла з радіаторами оптимальна температура для газового котла взимку становить 55-60°C. Таку пораду наводить британська незалежна організація, яка спеціалізується на питаннях енергоефективності та допомагає споживачам скорочувати витрати на енергію.

Якщо за 55-60°C приміщення недостатньо прогрівається, температуру можна поступово підвищити на 5°C. Варто знайти найнижчий показник, за якого вдома залишається комфортно.

Яку температуру виставити на котлі взимку та як її регулювати

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України радить стежити за температурою теплоносія та змінювати її відповідно до погодних умов. Коли надворі холодає, інтенсивність обігріву потрібно збільшувати. Навесні, навпаки, температуру варто поступово знижувати.

Якщо котел має автоматичне керування, система може самостійно коригувати роботу опалення. Якщо такої функції немає, налаштування доведеться змінювати вручну.

Фахівці рекомендують враховувати сезон. За відносно теплої погоди взимку власники конденсаційних двоконтурних котлів можуть спробувати знизити температуру подачі до 50-55°C. Під час морозів її потрібно підвищувати, якщо радіатори не забезпечують достатнього обігріву.

Що показало дослідження економії газу

Вплив налаштувань котла на споживання газу досліджувала британська організація Nesta, яка займається пошуком та впровадженням рішень для суспільних проблем, зокрема у сфері енергозбереження.

Вона провела експеримент за участю понад 60 тис. користувачів газових котлів. Дослідники перевіряли, чи допомагає сезонне зниження температури подачі скоротити витрати на опалення. Учасникам однієї з груп рекомендували змінювати налаштування залежно від місяця до 60 °C взимку, 55 °C у березні та 50 °C у квітні.

Результати показали невелике зниження добового споживання газу порівняно з групою, яка не отримувала таких рекомендацій.

Окремі лабораторні випробування та моделювання показали, що зниження температури подачі з 80 до 60 °C може забезпечити економію 8-9% загального споживання газу.

Яку температуру встановити на газовому котлі, щоб було недорого

Держенергоефективності також радить стежити за технічним станом опалювального обладнання. Зокрема, потрібно:

регулярно перевіряти тиск у системі та дотримуватися показників, зазначених виробником;

звертатися до майстра, якщо тиск часто падає;

стежити, чи не вмикається та вимикається котел надто часто;

використовувати автоматичний режим, якщо він передбачений виробником;

регулярно проводити технічний огляд обладнання.

Не менш важливо подбати про утеплення оселі. Через щілини у вікнах і дверях тепло швидко виходить назовні, тому котел змушений працювати довше.

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