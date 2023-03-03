Березень, 03 в 9:02

Сьогодні, 3 березня, із самого ранку ворог гатить по Херсону та передмістю.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, є “прильоти”, а в одному з районів Херсону підіймається густий дим та зникло світло.

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Зауважимо, що російські окупанти щодня намагаються обстрілювати місто з артилерії.

Нагадаємо, що 28 лютого ворожі війська обстріляли Херсон. Обстрілами зруйновано приватний житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Війна в Україні триває вже 373-тю добу.