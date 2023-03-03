Ворог обстрілює Херсон: в одному з районів підіймається стовп диму
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Фото: Depositphotos
Сьогодні, 3 березня, із самого ранку ворог гатить по Херсону та передмістю.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, є “прильоти”, а в одному з районів Херсону підіймається густий дим та зникло світло.
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Зауважимо, що російські окупанти щодня намагаються обстрілювати місто з артилерії.
Нагадаємо, що 28 лютого ворожі війська обстріляли Херсон. Обстрілами зруйновано приватний житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Війна в Україні триває вже 373-тю добу.