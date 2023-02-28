Окупанти поцілили в приватний будинок у Херсоні: є постраждалі

Лютий, 28 в 12:33

28 лютого російські війська обстріляли Херсон.

Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку.

Одна людина зазнала поранення. Ще одна людина загинула.

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Напередодні російські загарбники 119 разів гатили по населених пунктах Херсонської області із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків, безпілотників ібойових машин піхоти.

Херсон під обстрілом 27 лютого перебував 18 разів.

Ворожі снаряди поцілили в школу, приватні та багатоквартирні будинки.

Упродовж доби в Херсонській області через російські обстріли поранення дістали троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак, Херсонська ОВА

Фото: Андрій Єрмак