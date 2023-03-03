Новий пакет допомоги США та вибухи у Підмосков’ї: що відбувається на 373-й день війни (онлайн)
В ніч проти 2 березня росіяни завдали удару по будинку в Запоріжжі, є загиблі та постраждалі.
У Росії активно шукали “українське ДРГ” у Брянській області, але, як наслідок, машина з росгвардійцями підірвалась на міні.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ активізувала інформаційну кампанію навколо Бахмуту.
Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу у рейтингу Global Soft Power.
Парламент Молдови засудив агресію РФ проти України та закликав вивести війська.
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