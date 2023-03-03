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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Новий пакет допомоги США та вибухи у Підмосков’ї: що відбувається на 373-й день війни (онлайн)

Новий пакет допомоги США та вибухи у Підмосков’ї: що відбувається на 373-й день війни (онлайн)

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00:46 - 03 березня

Терміни закінчення війни залежать не тільки від України, а й від допомоги західних партнерів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Я не можу зараз сказати, чи буде це місяць, чи два, чи пів року, чи трошки більше. Не все залежить від нас. Допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде, і вона збільшується. Ми не можемо порівняти те, що було в березні 2022 року, із березнем 2023 року – це уже зовсім інше відношення і зовсім інша кількість партнерів, – сказав він.

Данілов висловив упевненість, що ЗСУ точно не підведуть, тому деокупація українських територій – це лише питання часу.

Також секретар РНБО наголосив, що розпад Росії є неминучим, оскільки війна там триває вже роками, але це приховували.

– Є велика кількість тих, хто готовий протистояти режиму. Бо Росія – це колоніальна країна, і вони не втримають ці колонії, як вони це робили до цього часу. Розпад Росії є неминучим. І Захід повинен до цього готуватися. Росія лусне, як переспілий кавун. Станеться це найближчим часом, все почнеться з Кавказу, – сказав Данілов.

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