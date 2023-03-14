Березень, 14 в 19:24

Над Чорним морем американський безпілотник Reaper зіткнувся з російським літаком.

Про це повідомляє агентство AFP у вівторок, 14 березня.

Агентство посилається на інформацію своїх військових джерел.

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– Російський літак зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем, – пише видання.

AFP зазначає, що наразі немає підтверджень, що безпілотник Reaper було збито.

Водночас Reuters із посиланням на свої джерела зазначає, що безпілотник Reaper впав у Чорне море після російського перехоплення.

За даними Reuters, російський винищувач Су-27 у вівторок збив пропелер американського військового розвідувального безпілотника Reaper, у результаті чого той упав у Чорне море, що американські військові назвали “нерозважливим” інцидентом.

– Наш безпілотник MQ-9 (Reaper. – Ред.) виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9, – заявив генерал ВПС США Джеймс Геккер, який керує ВПС США у регіоні.

Своєю чергою The Guardian повідомляє, що американський безпілотник MQ-9 Reaper і два винищувачі Су-27 Flanker проводили планову операцію в міжнародному повітряному просторі, коли один із російських літаків навмисно пролетів перед безпілотником і скинув перед ним паливо, повідомив виданню американський чиновник, знайомий з інцидентом.

– Фактично, ця небезпечна і непрофесійна дія росіян ледь не призвела до катастрофи обох літаків, – зазначає The Guardian.

Додається, що літаки США і членів НАТО продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі. Хеккер наголосив, що США закликають росіян поводитися професійно та безпечно.

Паралельно з появою повідомлень про аварію американського безпілотника по території України почали ширитися повітряні тривоги.

Втім, український військовий експерт та історик Михайло Жирохов у коментарі Фактам ICTV сказав, що не слід очікувати суттєвих наслідків від цієї аварії, а повітряні тривоги почали оголошувати частіше після останньої російської масованої атаки ракетами Кинджал по території України.

– Постійні повітряні тривоги пов’язані з тим, що після останнього масованого нальоту, коли використали Кинджали, наші військові уважніше ставляться до зльотів МіГ-31. Якщо раніше тривога оголошувалась, коли літак злітав із Білорусі, то зараз оголошується тривога, коли літак злітає навіть у небі Російської Федерації, – зауважив він.

Експерт додав, що раніше українське командування на такі вильоти не звертало уваги, оскільки вважалося, що це навчальні вильоти.

Михайло Жирохов вважає, що Сполучені Штати можуть відреагувати на це як на випадковість, і не сприятимуть ескалації через цю аварію.

Своєю чергою, американський телеканал CNN вказує, що президента США Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Координатор із комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі додав, що перехоплення російськими літаками американських літаків над Чорним морем – “не дивина”, і зазначив, що останніми тижнями були й інші перехоплення.

Але він сказав, що епізод, який стався у вівторок, унікальний тим, наскільки “небезпечними, непрофесійними та нерозважливими” були дії Росії.

Літаки Росії та США вже літали над Чорним морем під час війни в Україні, але це перший відомий випадок такої взаємодії, що є потенційно небезпечною ескалацією у критичний момент бойових дій, зазначає CNN.

Водночас за даними CNN, які посилаються на військового чиновника США, один з російських літаків навмисно пролетів перед безпілотником і скинув паливо перед його бортом.

Це, своєю чергою, пошкодило один з пропелерів безпілотника Reaper, який встановлений на задній частині БпЛА. Через пошкодження гвинтів США були змушені збити Reaper в міжнародних водах у Чорному морі.

Реакція США

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викличуть посла Росії через зіткнення російського винищувача з американським безпілотником над Чорним морем.

Посол США в Москві передав рішучий сигнал Міністерству закордонних справ Росії, сказав Прайс, додавши, що американські чиновники поінформували союзників і партнерів про цей інцидент.

Фото: General Atomics